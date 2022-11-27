«Из-за дурацкого стечения обстоятельств». Не стало самого знаменитого бельчонка Мурманской области

Ричард Белкин был очаровательной домашней белкой, фотографии и видео с которым радовали многих. Фото: Александра Радюкевич

Ричард Белкин, Ричи или Мини Белкин - так звали самого знаменитого бельчонка в Мурманской области. Фотографии и видео с ним поднимали настроение многим. Но, к сожалению, малыш ушел из жизни. Случилось это еще в марте этого года, но стало известно об этом только сейчас.

- Из-за дурацкого стечения обстоятельств, моей оплошности и отсутствия необходимой ветеринарной помощи (ветклиники отказали нам в приеме) Ричи не стало. И это моя вина. Прости меня, малыш, - написала на своей страничке в «ВКонтакте» хозяйка Ричи Александра Радюкевич.

Напомним: мурмачанка спасла бельчонка, которого нашли на базе отдыха. Малыш прекрасно чувствовал себя в городской квартире. Александра выкладывала в сеть милые фотографии и видел с Ричи, только в одной из уже запрещенных соцсетей на него подписалось свыше 6 тысяч человек. Жизнь бельчонка была насыщенной: его баловали угощениями, гуляли с ним, и он даже ездил на море в Геленджик.

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