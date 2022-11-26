Губернатор Мурманской области призвал молодежь избавиться от формализма и заготовленных вопросов

Глава региона призвал молодежь говорить честно и прямо. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманске состоялась встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и представителей молодежных объединений региона. Последние собрали в своем составе свыше 30 тысяч человек.

- Давайте без формализма и озвученных по списку вопросов поговорим о том, что вы чувствуете, что вас волнует, какие острые проблемы, на ваш взгляд, требуют скорейшего решения, - обратился к северянам Андрей Чибис.

Напомним: концерт «Хороша родная» в Мурманске увидят только активные жители области. «Любэ», Виктория Дайнеко, «Корни», «Город 312» выступят на празднике «Сила Севера - в людях!». Его приурочат ко Дню добровольца, на котором будут чествовать самых ярких представителей активной молодежи.

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