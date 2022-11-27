Еле удалось найти. Как сейчас выглядят дикие лошади Кузомени

Семейство Снежки ушло за 15 километров от Кузомени. Фото: vk.com/mustangipomory

Жители Кузомени запасают еду для диких лошадей на зиму. Раньше, без помощи людей, до весны не доживало как минимум одно животное. Теперь же в табуне даже случаются пополнения.

Так летом кобыла Снежка ожеребилась девочкой, а в прошлом году - мальчиком.

- Семейство Снежки прекрасно себя чувствует в 15 километрах от Кузомени на берегу моря. С трудом удалось их найти, они всю осень не приходили в деревню. Здесь еще есть хорошая травка, но зимние холода и снега уже наступают. Скоро все придут к нам, мы их очень ждем. Маленькая кобылка хорошо подросла, и вместе с братом Севером от мамы далеко не отходят, - рассказали в паблике «Дикие лошади Кольского п-ова» (12+).

Сейчас для табуна собирают еду и деньги на ее закупку.

Напомним: этим летом к табуну диких лошадей в Кузомени прибился новый жеребец. Другие лошади его приняли, поэтому он остался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru