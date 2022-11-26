Во время пожара в гараже в Апатитах сгорел снегоход и пострадали две машины

Пожар полностью уничтожил один из гаражей. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 25 ноября в Апатитах случился пожар в ГК «Красная деревня». Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 19.05. Огонь полностью уничтожил один из гаражей со всем содержимым, в том числе снегоходом.

- Из гаража вынесен газовый баллон объемом 50 литров. В рядом стоящем гараже частично прогорел потолок. Закопчены два автомобиля, находящиеся в соседних гаражах, - уточнили в МЧС по Мурманской области.

За полтора часа пожар потушили.

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