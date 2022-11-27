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НовостиЗвезды27 ноября 2022 3:01

Фестиваль «Арктическая сцена» в Мурманске посетило свыше 4,2 тысячи зрителей

Гран-при взяла постановка из Перми «Мачеха Саманашвили»
Ника СВЕТЛОВА
"Арктическая сцена" проходила с 18 по 24 ноября.

"Арктическая сцена" проходила с 18 по 24 ноября.

24 ноября в Мурманске завершился первый международный фестиваль «Арктическая сцена». Напомним: Гран-при взяла постановка «Мачеха Саманашвили» от пермского театра «У Моста».

По данным организаторов, с 18 по 24 ноября фестиваль посетило свыше 4,2 тысячи зрителей. Северяне могли посмотреть 14 постановок от театров из разных городов России от Архангельска до Челябинска, а также из Республики Беларусь. Работы оценивали профессиональное и альтернативное жюри.

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