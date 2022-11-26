В Мурманске из-за пожара оказалась полностью закопчена квартира

Вся квартира оказалась закопчена. Фото: МЧС по Мурманской области

Утром 26 ноября в Мурманске в доме №10 на улице Миронова случился пожар. Сообщение о нем поступило в 8.44. Очаг возгорания находился на кухне.

- В результате происшествия обгорела мебель и личные вещи на кухне на площади 3 квадратных метра. Квартира закопчена по всей площади, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Почти через час пожар ликвидировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru