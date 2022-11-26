В Мурманске из-за пожара оказалась полностью закопчена квартира

Вся квартира оказалась закопчена. Фото: МЧС по Мурманской области
Утром 26 ноября в Мурманске в доме №10 на улице Миронова случился пожар. Сообщение о нем поступило в 8.44. Очаг возгорания находился на кухне.
- В результате происшествия обгорела мебель и личные вещи на кухне на площади 3 квадратных метра. Квартира закопчена по всей площади, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Почти через час пожар ликвидировали.
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