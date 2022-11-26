«Устроили гонки на могилах». На кладбище в Апатитах погуляли вандалы

Вероятно, на могилах устроили автогонки. Фото: vk.com/pdsh51

О случае вандализма сообщают жители Апатитов. На местном кладбище обнаружили разрушенные могилы. Как предполагают северяне, кто-то устроил гонки на машинах прямо на захоронениях.

- За достоверную информацию гарантирую вознаграждение. Или виновник торжества пусть сам объявится, порешаем, - пишет один из северян в паблике «Подслушано в Апатитах» (18+).

Напомним: в начале октября стало известно, что неизвестные разворовали могилы на кладбище в Кандалакше.

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