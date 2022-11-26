В Мурманской области на сферу энергетики и ЖКХ направят 6,8 миллиарда рублей

В Мурманской области продолжится реконструкция объектов энергетики и ЖКХ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской областной Думе готовятся к рассмотрению бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 года. Уже известно, что в нем на сферу энергетики и ЖКХ заложено 6,8 миллиарда рублей.

- Значительные бюджетные ассигнования позволят продолжить поступательную работу по модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры, – сообщил и.о. министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Сергей Лупанский.

Так, в Мурманске продолжится перевод домов Ленинского округа на закрытую систему горячего водоснабжения, прокладку сетей на западном берегу Кольского залива, реконструкцию водопроводной насосной станции с установкой комплекса оборудования очистки воды на озере Большое Грязненское в Североморске и т.д.

Напомним: миллиард бюджетных денег направят на расселение северян из аварийного жилья, еще четыре - на строительство новых домов. На социальные выплаты северянам выделят порядка 20 миллиардов рублей.

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