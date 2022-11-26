В Мурманске ко Дню матери состоится «МамаФест»

Ко Дню матери в Мурманске пройдет семейный праздник. Фото: Евгения ГУСЕВА

27 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой состоится «МамаФест», приуроченный ко Дню матери.

- Гостей праздника ждут встречи со специалистами, семейные игровые программы, танцевальные баттлы, веселые соревнования, цирковое представление, музыкально-поэтическое выступление, мастер-класс по вокалу, мини-диско и многое другое, - сообщили организаторы. - Для родителей будет проведен обучающий семинар по безопасности, а дети получат полезные навыки общения с незнакомыми людьми.

«МамаФест» начнется в 12.00 и продлится до 17.00. Подробную программу можно найти здесь.

Напомним: в преддверии Дня матери, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября, губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил заполярные семьи и вручил им награды.

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