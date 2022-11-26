Мобилизованные жители Мурманской области проходят огневую подготовку на полигоне отдельной мотострелковой бригады

Огневая подготовка проходит на военном полигоне отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. Фото: Северный флот

В Печенгском округе Мурманской области проходит огневая подготовка северян, попавших под частичную мобилизацию. Готовят призывников военнослужащие, которые участвовали в спецоперации.

Мобилизованные учатся находить цель, корректировать огонь и взаимодействовать друг с другом.

- С помощью современных беспилотных летательных аппаратов коптерного типа военнослужащие выполняют задачи по разведке, тем самым осуществляют управление огнем и корректировку артиллерийских ударов для 120-миллиметровых минометов 2Б23 «НОНА-М1», находящихся на удалении от 3 до 7 километров от поражаемой цели, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Напомним: в Мурманской области продолжается боевое слаживание северян, призванных в рамках частичной мобилизации. Практические занятия по боевой стрельбе проходят на полигонах Северного флота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru