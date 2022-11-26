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НовостиПолитика26 ноября 2022 17:08

Мобилизованные жители Мурманской области проходят огневую подготовку на полигоне отдельной мотострелковой бригады

Тренировки проходят на полигонах Северного флота
Есения ДОБРОНРАВОВА
Огневая подготовка проходит на военном полигоне отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. Фото: Северный флот

Огневая подготовка проходит на военном полигоне отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. Фото: Северный флот

В Печенгском округе Мурманской области проходит огневая подготовка северян, попавших под частичную мобилизацию. Готовят призывников военнослужащие, которые участвовали в спецоперации.

Мобилизованные учатся находить цель, корректировать огонь и взаимодействовать друг с другом.

- С помощью современных беспилотных летательных аппаратов коптерного типа военнослужащие выполняют задачи по разведке, тем самым осуществляют управление огнем и корректировку артиллерийских ударов для 120-миллиметровых минометов 2Б23 «НОНА-М1», находящихся на удалении от 3 до 7 километров от поражаемой цели, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Напомним: в Мурманской области продолжается боевое слаживание северян, призванных в рамках частичной мобилизации. Практические занятия по боевой стрельбе проходят на полигонах Северного флота.

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