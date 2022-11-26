В Мурманской области произошло ДТП с полицейской машиной

Машина получила повреждения. Фото: vk.com/kandaone
Ночью 26 ноября на автодороге Кандалакша-Умба произошло ДТП - перевернулся полицейский УАЗ. Об этом сообщили в группе «Кандалакша онлайн» (18+).
Машина помялась, о пострадавших информации нет.
Напомним: стало известно, как спасли пассажиров после страшного ДТП под Пушным.
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