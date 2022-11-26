Бери коньки и за покупками. В Мурманске появился каток

Гололед перед магазином не посыпан песком.
Фото: Ника СВЕТЛОВА
В Мурманске появился новый каток, правда, незапланированный. Как сообщили читатели «КП»-Мурманск», перед магазином на Полярный Зори, 42 образовалось несколько больших участков льда.
Они находятся рядом с входом в магазин и опасны для посетителей.
- И этот лед не посыпан песком! - возмущаются мурманчане.
Ранее жители областного центра жаловались на гололед на странице губернатора в «ВКонтакте».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru