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НовостиОбщество26 ноября 2022 16:56

Бери коньки и за покупками. В Мурманске появился каток

Перед магазином в Мурманске появился каток
Ника СВЕТЛОВА
Гололед перед магазином не посыпан песком.

Гололед перед магазином не посыпан песком.

Фото: Ника СВЕТЛОВА

В Мурманске появился новый каток, правда, незапланированный. Как сообщили читатели «КП»-Мурманск», перед магазином на Полярный Зори, 42 образовалось несколько больших участков льда.

Они находятся рядом с входом в магазин и опасны для посетителей.

- И этот лед не посыпан песком! - возмущаются мурманчане.

Ранее жители областного центра жаловались на гололед на странице губернатора в «ВКонтакте».

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