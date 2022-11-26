Хоккейный клуб «Мурман» провел матч с командой из Кемерово

. Заполярные спортсмены забили в ворота соперника три мяча. Фото: vk.com/hcmurman

26 ноября хоккейный клуб «Мурман» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом провел домашнюю игру с гостями из Кемерово - командой «Кузбасс». Заполярные спортсмены забили в ворота соперника три мяча, однако проиграли. Матч завершился счетом 3:5.

- Ребята молодцы, хорошо играли, старались. Но команда «Кузбасс» - сильный соперник. Обязательно проанализируем, какие ошибки были, чтобы не допускать их впредь, - отметил после матча главный тренер ХК «Мурман» Олег Батов.

Также тренер поблагодарил всех болельщиков, которые от души поддерживали любимую мурманскую команду.

29 ноября хоккеисты «Мурмана» поборются за победу с командой «Сибсельмаш».

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