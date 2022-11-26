В Мурманскую область пришла полярная ночь

Полярная ночь двигается с севера на юг Кольского полуострова. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В конце следующей недели Мурманск погрузиться в полярную ночь. А пока она уже коснулась Кольского полуострова, начав свое движение с севера - Вайда-Губы и полуострова Рыбачий.

Следом время без солнца наступит в Печенге, Видяево, Заполярном, Заозерске, Никеле, Гаджиево, Полярном, Снежногорске, Териберке, Ура-Губе, Североморске и, наконец, Мурманске.

Далее она будет наступить все южнее, пока не дойдет до Зашейка, где продлится всего три дня. А вот на самом юге Мурманской области, в Кандалакше полярной ночи нет.

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