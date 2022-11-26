В Мурманской области создадут новую информационную систему «Образование»

В системе будет несколько модулей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманской области до апреля 2023 года появится государственная информационная система «Образование». Постановление об этом подписали в правительстве региона.
Согласно документу, такая система будет создана на основе существующих автоматизированных информационных систем для предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.
В системе сделают несколько модулей: «Электронный детский сад», «Электронная школа», «Электронный колледж», «Электронное дополнительное образование».
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