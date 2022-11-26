Мурманск и Калининград будут сотрудничать в сфере туризма

Предстоит совместная работа в области продвижения, маркетинга и путешествия. Фото: gov-murman.ru

Комитет по туризму Мурманской области и министерство по культуре и туризму Калининградской области подписали соглашение о партнерстве. Мурманск и Калининград будут сотрудничать в сфере развития туризма.

Александр Елисеев, председатель регионального комитета по туризму подчеркнул, что предстоит совместная работа в области продвижения, маркетинга и путешествия, а также работа с целевыми аудиториями двух регионов.

- Наши регионы совсем не похожи, тем самым туристу будет интереснее побывать в самом крупном городе за Полярным кругом и в самом западном регионе России. Несмотря на большой рывок в развитии внутреннего туризма, мы мало знаем о друг друге, – отметил он.

Согласно подписанному соглашению о сотрудничестве, регионы планируют обмениваться опытом об эффективных инструментах продвижения и повышения квалификации кадров в сфере туризма, разрабатывать межрегиональные маршруты.

Также власти договорились продолжить работу над созданием регулярного авиарейса не только в высокий сезон, но и межсезонье.

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