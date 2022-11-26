Жительница Апатитов ударила возлюбленного ножом в спину

Безработную 35-летнюю апатитчанку, ранее неоднократно привлекавшуюся к уголовной ответственности, задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Апатитах конфликт между парой сожителей закончился в больнице. 43-летний апатчанин получил пару ударов ножом в спину. Медики квалифицировали его травмы, как легкий вред здоровью.

Как выяснили сотрудники полиции, ссора между возлюбленными произошла дома. В пылу гнева женщина, будучи пьяной, взяла со стола кухонный нож и два раза ударила им в область спины северянина.

- Безработную 35-летнюю апатитчанку, ранее неоднократно привлекавшуюся к уголовной ответственности, задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Женщине теперь грозит до двух лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.

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