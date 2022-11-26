Ремонт поликлиники в Мурмашах завершат к весне 2023 года

Обновленная поликлиника будет доступна в том числе для маломобильных граждан. Фото: gov-murman.ru

В Мурмашах продолжают обновлять поликлинику. По условиям контракта, капремонт должен завершиться в марте 2023 года.

Ход работ в медучреждении проверила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич. По словам министра, объект планируется сдать раньше назначенного срока. потому, что работы идут одновременно на всех четырех этажах и в несколько смен.

Обновленная поликлиника будет доступна в том числе для маломобильных граждан.

- На первом этаже организован пандус, в здании новые лифты, поэтому посетители смогут беспрепятственно перемещаться по интересующим их кабинетам, – подчеркнула Ирина Вабищевич.

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