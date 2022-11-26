Стало известно, как спасли пассажиров после страшного ДТП под Пушным

Из горящей машины пассажиров вовремя вытащил житель Ковдора Валентин Зимогляд. Фото: vk.com/murmanskgroup

25 ноября в районе Пушного произошло страшное ДТП. Столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai Creta, после чего автомобили вспыхнули.

Погибли водители обоих иномарок, однако пассажирам повезло остаться в живых. Оказалось, что из горящей машины их вовремя вытащил житель Ковдора Валентин Зимогляд, который в момент аварии проезжал мимо. Повезло, что с собой у него была монтировка.

- Без капли страха в глазах мужчина первым побежал к полыхающему автомобилю спасать людей. За ним ринулись еще несколько человек. Монтировкой он взломал заднюю левую дверь авто. Северяне вытащили женщину, зажатую на переднем сидении, а затем мужчину, сидевшего сзади, - поделились в паблике "Мурманск" (18+).

Пострадавших пассажиров убрали подальше от горящих машин, затем за ними приехала скорая помощь.

Известно, что Валентин работает в Ковдорском ГОКе машинистом. В соцсетях северяне от души благодарят героя и требуют его наградить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru