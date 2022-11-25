У 12 тысяч жителей Североморска отключили отопление и горячую воду

На месте происшествия работает аварийная бригада. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вечером 25 ноября в Североморске произошла коммунальная авария. Без горячей воды и отопления остались 12015 человек.

- Под отключение попали 89 жилых домов по улицам: Гвардейская, Советская, Пионерская, Флотских Строителей, Колышкина, Северная Застава, Гаджиева, Падорина, Фулика, Северная, Комсомольская, - сообщили в МЧС региона.

На месте происшествия работает аварийная бригада - 6 человек, 2 единицы техники.

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