На выходных в Мурманской области похолодает до -13 градусов

В регионе сохраняется морозная погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выходных в Мурманской области сохранится морозная погода. 26-28 ноября антициклон, который определял погоду региона в последние две недели, будет медленно отступать в восточном направлении, но его влияние еще сохранится.

Как сообщает мурманский гидрометцентр, 26 ноября местами пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11, при прояснениях -16-21, днем -3-8, при прояснениях до -13 градусов. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 27 ноября, погода существенно не изменится. Сильных осадков не ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru