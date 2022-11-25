Суд разрешил продавать суда и недвижимость признанного банкротом Мурманского пароходства

Суд разрешил продавать имущество пароходства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2020 году Мурманское морское пароходство признали банкротом, его имущество определили к продаже для погашения долгов. Однако после были введены обеспечительные меры в виде запрета на продажу флота и недвижимости компании.

Так, в 2021 году недвижимость и суда (в частности, здание гостиницы «Моряк», суда «Капитан Данилкин», «Юрий Аршеневский», «Грумант», «Владимир Игнатюк», «Котлас», административное здание на улице Володарского, 6, где расположен музей) оценили в 1,7 миллиарда рублей. Но судебная инстанция признала торги недействительными, усомнившись в выигравшей их компании.

Теперь же Арбитражный суд Мурманской области отменил обеспечительные меры.

Напомним: в октябре состоялись торги по продаже картины Николая Рериха "Поморяне. Вечер". Согласно данным площадке «Вердиктъ», на электронном аукционе его за 24 миллиона рублей пробрела индивидуальный предприниматель Людмила Михайлюк. Данная цена - почти в 4 раза ниже той, что была заявлена весной этого года.

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