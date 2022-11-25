В лобовом столкновении на трассе «Кола» под Мурманском погибли оба водителя

Машины загорелись после столкновения. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Смертельная авария произошла днем 25 ноября на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области. На 1343 километре сначала столкнулись, а потом загорелись два легковых автомобиля.

- Два человека погибли и два получили ранения различной степени тяжести, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По уточненным данным, погибли оба водителя, а пассажиров госпитализировали.

Проверку по факту ДТП начала прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru