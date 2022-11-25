В лобовом столкновении на трассе «Кола» под Мурманском погибли оба водителя

Машины загорелись после столкновения. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Смертельная авария произошла днем 25 ноября на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области. На 1343 километре сначала столкнулись, а потом загорелись два легковых автомобиля.
- Два человека погибли и два получили ранения различной степени тяжести, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
По уточненным данным, погибли оба водителя, а пассажиров госпитализировали.
Проверку по факту ДТП начала прокуратура.
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