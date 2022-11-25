Концерт «Хороша родная» в Мурманске увидят только активные жители области

10 декабря в Ледовом дворце спорта Мурманска состоится праздник «Сила Севера - в людях!». Фото: vk.com/i.murmansk

10 декабря в Ледовом дворце спорта Мурманска состоится праздник «Сила Севера - в людях!», приуроченный ко Дню добровольца. Участниками станут порядка двух тысяч человек, которые проявили себя в общественной жизни.

- Главным его событием станет вручение наград премии «Доброволец года Мурманской области», почетных знаков «За заслуги в добровольческой деятельности» и благодарностей за поддержку специальной военной операции, - сообщили в комитете по молодежной политике региона. - Активную молодежь региона приглашают стать свидетелем и участником этого яркого события. Для этого нужно зарегистрироваться и оставить заявку на портале «Молодая Арктика». Регистрация откроется 1 декабря. Количество мест ограничено.

В рамках праздника состоится концерт «Хороша родная» с участием «Любэ», Виктории Дайнеко, групп «Корни», «Город 312».

Напомним; концерт должен был пройти 1 октября на Пяти Углах в Мурманске для всех северян, но его отменили.

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