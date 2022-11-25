В Оленьей Губе, Полярном и Гаджиево снесут семь ветхих домов

В Оленьей Губе в рамках реновации ЗАТО до конца года снесут три ветхих здания - на улице Дьяченко, 30 и на улице Строителей, 28, 31.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Оленьей Губе в рамках реновации ЗАТО до конца года снесут три ветхих здания - на улице Дьяченко, 30 и на улице Строителей, 28, 31.
- На площадку уже прибыла спецтехника, специалисты выставляют ограждения зоны проведения работ по сносу, - сообщили в администрации ЗАТО Александровск.
Кроме того, демонтируют три дома в Полярном - на улице Лунина, 8 и улице Гандюхина, 8 и 9. Также снесут 43-й дом в Гаджиево.
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