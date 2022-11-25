В Оленьей Губе, Полярном и Гаджиево снесут семь ветхих домов

В Оленьей Губе в рамках реновации ЗАТО до конца года снесут три ветхих здания - на улице Дьяченко, 30 и на улице Строителей, 28, 31. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Оленьей Губе в рамках реновации ЗАТО до конца года снесут три ветхих здания - на улице Дьяченко, 30 и на улице Строителей, 28, 31.

- На площадку уже прибыла спецтехника, специалисты выставляют ограждения зоны проведения работ по сносу, - сообщили в администрации ЗАТО Александровск.

Кроме того, демонтируют три дома в Полярном - на улице Лунина, 8 и улице Гандюхина, 8 и 9. Также снесут 43-й дом в Гаджиево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru