Кольская АЭС: горнолыжный склон «Салма» открывает сезон

Уже 29 ноября состоится торжественное открытие горнолыжного сезона и соревнований на Кубок России, второй и третий этап которых пройдут на склонах Салмы. Фото: Кольская АЭС

26 ноября горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» откроется для ежедневных катаний. Трассы европейского стандарта и вся инфраструктура комплекса полностью готовы к сезону 2022-2023 годов.

Уже 29 ноября состоится торжественное открытие горнолыжного сезона и соревнований на Кубок России, второй и третий этап которых пройдут на склонах Салмы. В стартах примут участие около 100 спортсменов из 15 регионов России. Соревнования пройдут при поддержке Кольской АЭС, Министерства спорта РФ, правительства Мурманской области и федерации горнолыжного спорта России.

На комплексе работает система ски-пасс с электронными картами. В пункте проката можно выбрать себе подходящее снаряжение: современные горнолыжные комплекты и сноуборды. Посетителям доступны просторные раздевалки и кафе с панорамным видом на основной склон. ГК «Салма» открыт для любителей активного отдыха со вторника по воскресенье.

На комплексе работает система ски-пасс с электронными картами. Фото: Кольская АЭС

Расценки на услуги горнолыжного комплекса можно узнать на сайте горнолыжного комплекса: www.salma-ski.ru

Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» находится в 10 км от г. Полярные Зори (Мурманская область). Комплекс расположен на 1186 км федеральной трассы «Кола» (Мурманск - Санкт-Петербург). Телефон (815-32)43271. www.salma-ski.ru, vk.com/salmaski

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