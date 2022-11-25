В лесу в районе Енского обнаружили тело мужчины

Правоохранители опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: СУ СКР по Мурманской области

23 ноября в лесу в районе поселка Енский обнаружили тело 43-летнего мужчины. Следователи проводят проверку.

- Травм, указывающих на криминальный характер смерти, не зафиксировано. Личность погибшего установлена, им оказался местный житель, 1979 года рождения, - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти мужчины.

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