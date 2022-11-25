В Мурманской области размер материнского капитала в 2023 году составит 590 тысяч рублей

В Мурманской области также выделяется региональный (семейный) маткапитал при рождении третьего и последующих детей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жителям Мурманской области рассказали, сколько будет составлять материнский капитал в 2023 году. Так, женщинам, родившим первого ребенка, выплатят 590 тысяч рублей. В 2022 году маткапитал составляет 524 тысячи рублей.

- Средства можно направить на улучшение жилищных условий: покупку жилья, уплату первого взноса по ипотеке, погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, - сообщили в правительстве региона.

В Мурманской области также выделяется региональный (семейный) маткапитал при рождении третьего и последующих детей. Он составляет 141 585 рублей.

Также все северянки, а также женщины, переехавшие в Заполярье, при рождении первого ребенка и до достижения им полутора лет, независимо от возраста и дохода, семьи получают ежемесячную «зарплату мамы». Сумма выплаты — 16 186 рублей.

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