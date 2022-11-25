В Мурманске выберут лучших управленцев в рамках проекта «Арктический вызов»

Для участников доступны более 200 вакансий по различным направлениям в 44 населенных пунктах у 78 работодателей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске 25 и 26 ноября в Мурманске выберут лучшие управленческие кадры в рамках масштабного федерального проекта «Арктический вызов».

Проект призван привлечь высококвалифицированных специалистов из разных уголков России на ключевые позиции в органах власти арктических регионов и на ведущих предприятиях Арктической зоны. Для участников доступны более 200 вакансий по различным направлениям в 44 населенных пунктах у 78 работодателей.

Для участия нужно пройти дистанционный этап программы на сайте арктический-вызов.рф. При успешном прохождении специалист получает приглашение на очный этап.

- Участие в проекте – это шанс получить работу мечты на северных территориях со своей уникальной историей, традициями, характером. Также это возможность познакомиться с крупнейшими работодателями Арктики и близкими по духу людьми, встретиться с губернаторами, получить новые знания от ведущих экспертов в области развития территорий, социального проектирования и психологии, а также узнать себя с новой стороны, - сообщили в правительстве Мурманской области.

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