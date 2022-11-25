В Мурманске и Москве ищут пропавшую Викторию Корсунскую

Приметы: рост 172 сантиметра, среднее телосложение, темно-русые волосы, зелено-голубые глаза. Фото: vk.com/severspas51

Еще один человек пропал в Мурманске. Волонтеры поисково-спасательного отряда «СеверСпас» сообщают, что с 29 сентября не выходит на связь 37-летняя Виктория Корсунская.

- По последним данным, с 12 января она проживала и работала в Москве, - отметили в «СеверСпасе».

Приметы: рост 172 сантиметра, среднее телосложение, темно-русые волосы, зелено-голубые глаза.

Всех, кто может помочь с поисками Виктории, просят позвонить в полицию по тел.: 02, 102 или волонтерам по тел.: +7 (953) 757-57-48, +7 (902) 133-54-50.

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