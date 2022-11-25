Как из пулемета. В Мурманской области начали ловить корюшку

Рыбаки Мурманской области сообщили о начале сезона «огуречной» рыбки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рыбаки Мурманской области сообщили о начале сезона «огуречной» рыбки.

- Сезон корюшки на Имандре открыт. Клев как из пулемета, но только на рассвете, дальше днем слабовато, - пишут северяне в паблике «Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове» (18+).

При этом в МЧС региона напоминают, что выход на лед водоемов Заполярья небезопасен.

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