Как из пулемета. В Мурманской области начали ловить корюшку

Рыбаки Мурманской области сообщили о начале сезона «огуречной» рыбки.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Рыбаки Мурманской области сообщили о начале сезона «огуречной» рыбки.
- Сезон корюшки на Имандре открыт. Клев как из пулемета, но только на рассвете, дальше днем слабовато, - пишут северяне в паблике «Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове» (18+).
При этом в МЧС региона напоминают, что выход на лед водоемов Заполярья небезопасен.
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