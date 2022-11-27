Туры к Северному полюсу из Мурманска стартуют 12 июля 2023 года

Стала известна дата открытия сезона туров к Северному туру в 2023 году. Фото: vk.com/rosatomflot

Стала известна дата открытия сезона туров к Северному полюсу в 2023 году. Первый рейс отправится из Мурманска 12 июля.

Стоимость путевки измеряется в долларах и зависит от курса, в среднем это 2,2 – 2,3 миллиона рублей за самый простой тур, и до 4 миллионов рублей за «люкс».

Напомним: «КП»-Мурманск» посчитала, сколько надо копить северянам, чтобы оплатить такой отдых.

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