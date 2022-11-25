Жительница Мурманска пыталась пронести в колонию запрещенный предмет и осталась без свидания

Северянку предупредили об ответственности и последствиях за пронос в учреждение предметов, запрещенных к использованию в колонии. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области

В мурманскую колонию строгого режима № 17 женщина пыталась пронести запрещенный предмет, она шла на длительное свидание с осужденным.

Северянку предупредили об ответственности и последствиях за пронос в учреждение предметов, запрещенных к использованию в колонии. Тем не менее, при досмотре в дамской сумке женщины нашли сим-карту одного из операторов сотовой связи.

- В предоставлении длительного свидания было отказано. В отношении нарушительницы составлен административный протокол, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

Напомним: ранее сотрудники мурманской исправительной колонии строгого режима № 17 «Угольки» обнаружили во время обхода территории пару посылок, которые незаконно пытались передать осужденным:

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