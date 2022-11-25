Студия Артемия Лебедева разработала дизайн марки с изображением Териберки

Номинал марок составляет 27 и 63 рублей. Общий тираж – 40 тысяч. Фото: vk.com/itcmarka

Увидела свет новая часть серии почтовых марок «Арктический туризм», на которых изображена Териберка. В обращение они поступили 25 ноября. Дизайн разработала студия Артемия Лебедева.

- Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Красноярска, Мурманска и Пензы, а также художественные обложки, внутри — почтовые марки, виньетка, конверты первого дня с гашением для Мурманска и второй формы выпуска — почтового блока с голографической фольгой, - сообщает паблик «РусМарка» (12+).

Номинал марок составляет 27 и 63 рублей. Общий тираж – 40 тысяч.

Напомним: Артемий Лебедев представил предпроектное исследование дизайн-кода Мурманска.

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