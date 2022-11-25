26 ноября состоится первый домашний матч ХК «Мурман»

Уже в эту субботу, 26 ноября, в 13.00 состоится первый домашний матч хоккейного клуба «МУРМАН» в этом сезоне! Фото: Ксения Минко

Уже в эту субботу, 26 ноября, в 13.00 состоится первый домашний матч хоккейного клуба «МУРМАН» в этом сезоне! Обязательно приходите! Заполярные хоккеисты сыграют с клубом «КУЗБАСС» из Кемерово. Битва обещает быть жаркой! Прямо на стадионе будет определен лучший игрок этого матча!

Всех пришедших ждет вкусная каша, сладкая вата и РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ! НАЧАЛО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 12.00. БОЛЕЕМ ЗА «МУРМАН»!

Хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию детско-юношеского спорта.

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