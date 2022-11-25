Стало известно, где сейчас находится найденная в реке рядом с Никелем икона

Одни северяне предлагают сделать символичный жест и передать икону в Никольскую церковь. Фото: vk.com/the2school

В августе этого года стало известно, что в реке Колосйоки рядом с Никелем во время экологической акции нашли икону Николая Чудотворца.

- Сейчас она находится в Мурманске на реставрации. После этого Мурманская епархия будет решать, что с ней делать, - рассказал заместитель директора «Второй школы» Владимир Чижов.

Одни северяне предлагают сделать символичный жест и передать икону в Никольскую церковь. Вариант других – музей.

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