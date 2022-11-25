В Мурманске ночью задержали протаранившего две машины пьяного водителя Volkswagen

Минувшей ночью на улице Бабикова в Мурманске поймали пьяного водителя Volkswagen, который протаранил два автомобиля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минувшей ночью на улице Бабикова в Мурманске поймали пьяного водителя Volkswagen, который протаранил два автомобиля. От медосвидетельствования он отказался.

- Полицейские выяснили, что мужчина лишен водительского удостоверения. Нарушителя доставили в отдел полиции, в отношении него составили несколько административных материалов, которые были направлены в суд, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: момент ДТП под Абрам-Мысом с тремя машинами попал на видео. В аварии пострадали четыре человека.

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