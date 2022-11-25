В Мурманске ночью задержали протаранившего две машины пьяного водителя Volkswagen

Минувшей ночью на улице Бабикова в Мурманске поймали пьяного водителя Volkswagen, который протаранил два автомобиля.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Минувшей ночью на улице Бабикова в Мурманске поймали пьяного водителя Volkswagen, который протаранил два автомобиля. От медосвидетельствования он отказался.
- Полицейские выяснили, что мужчина лишен водительского удостоверения. Нарушителя доставили в отдел полиции, в отношении него составили несколько административных материалов, которые были направлены в суд, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Напомним: момент ДТП под Абрам-Мысом с тремя машинами попал на видео. В аварии пострадали четыре человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru