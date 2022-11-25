Долг по зарплате на «Звездочке» в Мурманской области составляет 54,5 тысячи рублей на человека

На «Звездочку» приходится 91,2% от всех долгов по зарплате.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области в сравнении с октябрем выросла суммарная просроченная задолженность по заработной плате. Такие данные представил Мурманскстат. Ситуация ухудшилась из-за «Специальной производственно-технической базы Звездочка», чей долг перед работниками вырос на 1,4 миллиона рублей.
- В среднем одному работнику из 339 не выплачено 54,5 тысячи рублей зарплаты, - сообщили в Мурманскстате.
На «Звездочку» приходится 91,2% от всех долгов по зарплате.
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