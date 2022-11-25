Выпускница Детской театральной школы Мурманска снялась в триллере «Физфак»

Кино с заполярной актрисой уже можно увидеть на большом экране. Фото: vk.com/dtsh_murmansk

В российский кинопрокат вышел триллер «Физфак», в котором снялась выпускница Детской театральной школы Мурманска Татьяна Лукасевич. Сейчас девушка постигает актерское мастерство в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ).

Действие фильма, в котором можно увидеть Татьяну, разворачивается в Санкт-Петербурге в 2007 году. Студенты Тема и Макс, которые учатся на физфаке, мечтают попасть по распределению в Кембридж. В погоне за легкими деньгами, они создают мошеннический бизнес по поступлению приезжих абитуриентов в престижные ВУЗы. Все шло по плану, пока в дело не вмешалась любовь.

- Режиссером, сценаристом и продюсером кинокартины является доцент РГИСИ Алексей Козлов, а исполнителями ролей - студенты четвертого курса его мастерской, среди которых и наша Татьяна, - сообщили в театральной школе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru