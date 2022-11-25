Жителя Мурманска будут судить за убийство приехавшего на заработки мужчины из Пермского края

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске ждет суд 53-летнего местного жителя, который убил собутыльника и обокрал его. Мужчина обвиняется по статьям 158 УК РФ и 105 УК РФ.

По версии следствия, днем 13 июля северянин и его случайный 36-летний знакомый, приехавший в Заполярье на заработки из Пермского края, выпивали в квартире дома на улице Октябрьской в городе. Мужчины устроили застолье по случаю знакомства, но дружба продлилась недолго.

- Между новыми приятелями вспыхнул конфликт, так как один из них захотел продолжить распивать алкоголь в другой комнате. Ранее неоднократно судимый злоумышленник схватил нож и ударил им оппонента в грудь, шею и по рукам. От полученных травм мужчина скончался в считанные минуты, - сообщает старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Евгений Ребров.

После этого мурманчанин забрал телефон и банковскую карту знакомого. Далее он посетил несколько магазинов в Мурманске, где купил алкоголь и продукты.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила психическое отклонение у мужчины, которое не исключает его вменяемости и возможности руководить своими действиями. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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