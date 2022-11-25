25 ноября дорогу на Териберку закроют на четыре часа

Проезд закроют для всех видов транспорта 25 ноября с 12.00 до 13.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей Мурманской области предупреждают о новом перекрытии дороги на Териберку. Проезд закроют для всех видов транспорта 25 ноября с 12.00 до 13.00.

- По информации производителя, работы продлятся ориентировочно до 16.00, – сообщили в Мурманскавтодоре.

До этого времени будут разбирать завалы после взрывов.

Напомним: в Мурманской области продолжается реконструкция дороги до Териберки. Срок завершения всех работ определен - 30 сентября 2024 года, а ход разделен на три этапа, первый из которых уже завершен. В 2022 году подрядчик приступил ко второму и третьему участкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru