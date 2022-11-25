«У вас 10 часов». Какие угрозы написали анонимы в письме о минировании гимназии в Кировске

Кинологи, обследовав школу, не обнаружили взрывных устройств. Фото: vk.com/narodnoetvx
Утром 25 ноября в Хибинскую гимназию Кировска поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, из-за чего занятия в школе отменили, а здание проверяли спецслужбы.
В группе «Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ» (18+) опубликовали фрагмент письма, которое пришло на электронную почту гимназии.
Письмо было анонимным. Фото: vk.com/narodnoetvx
- Заминирована школа, хотите, чтобы все остались здоровы? Уводите всех. В здании 20 кг тротила, вы все умрете. У вас осталось 10 часов. Удачи, - говорится в сообщении от анонима.
В тексте использовалась и латиница.
Кинологи, обследовав школу, не обнаружили взрывных устройств. Тревога оказалась ложной.
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