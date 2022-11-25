В Кировске из-за угрозы взрыва отменили занятия в Хибинской гимназии

Взрывное устройство искала немецкая овчарка Атом. Фото: vk.com/narodnoetvx

25 ноября учащиеся Хибинской гимназии в Кировске не пошли на уроки. Занятия отменили из-за сообщения о минировании школы. На месте происшествия работали спецслужбы, в том числе кинологи УФСИН.

Как сообщают в группе «Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ» (18+), взрывное устройство искала немецкая овчарка Атом. К счастью, никаких бомб обнаружено не было. Территория безопасна.

Напомним: к деловому центру «Арктика» в Мурманске съезжались пожарные. В МЧС региона рассказали, что произошло.

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