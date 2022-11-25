В Мурманске на месте строительства жилого дома будут взрывать до конца января

Администрация Мурманска предупреждает жителей города об опасных работах в Больничном городке. Фото: mirproekt.ru

Администрация Мурманска предупреждает жителей города об опасных работах в Больничном городке.

- В связи с работами по строительству жилого дома на улице Павлова могут проводиться буровзрывные работы. Они продлятся до 31 января 2023 года, - отметили в мэрии.

Напомним: строительство жилого дома на улице Академика Павлова в Мурманске началось в августе в рамках реновации Больничного городка. Напомним: всего планируется снести 109 зданий, а взамен построить 34 новых дома. В частности, в проекте фигурируют 10-этажные новостройки.

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