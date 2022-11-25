На побережье Кольского залива в Мурманской области у браконьеров изъяли 260 кг живого краба

У браконьеров нашли почти три центнера живого краба. Фото: Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району

В Мурманской области задержали группу браконьеров, которые ловили камчатского краба в Кольском заливе.

- У них изъяли автомобиль, маломерное плавательное средство, живого краба общим весом более 260 килограммов. Все особи выпущены в естественную среду обитания, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Весь улов браконьеров оценили примерно в 1,2 миллиона рулей. В отношении нарушителей возбудили три административных дела по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море». Также северяне рискуют стать фигурантами уголовного дела.

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