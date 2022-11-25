Момент ДТП под Абрам-Мысом с тремя машинами попал на видео

На месте происшествия работали спасатели. Фото: vk.com/murmansk_dtp

24 ноября в районе Абрам-Мыса произошло серьезное ДТП. На 1400-м километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись два легковых авто и грузовик, четыре человека пострадали.

Момент столкновения попал на регистратор видеонаблюдения. Камера запечатлела, как одна из легковушек идет на обгон грузовика и не успевает перестроиться с полосы для встречного движения до столкновения со второй легковушкой.

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