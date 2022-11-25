Житель Мурманска убил и ограбил друга во время пьяной ссоры

Мурманчанин зарезал друга и забрал его вещи. Фото: СКР по Мурманской области

В Мурманской области будут судить 53-летнего мурманчанина, которого обвиняют сразу по двум уголовным статьям: убийство и кража. По данным СУ Следственного комитета региона, оба преступления он совершил 13 июля.

В тот день мужчина выпивал в одной из квартир на улице Октябрьской вместе с 36-летним знакомым.

— Между ними возникла ссора, так как один из них захотел продолжить распивать спиртное в другой комнате.

Ранее неоднократно судимый, в том числе за убийства, злоумышленник взял нож, напал на потерпевшего и нанес удары в грудь, шею и по рукам. От полученных ранений мужчина в считанные минуты скончался на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Мурманчанин понял, что убил друга, но не стал вызывать скорую, вместо этого забрал его телефон и банковскую карту, пошел по магазинам и стал тратить деньги своей жертвы на выпивку и еду. Однако вскоре его задержали.

Свою вину северянин признал, а судебно-психиатрическая экспертиза показала у него наличие отклонения в ментальном здоровье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru