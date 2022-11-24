В Североморске установили новый светофор на улице Сгибнева

Новый светофор установлен у плавательного бассейна. Фото: администрация города Североморска

В Североморске появился новый светофор - конструкцию с кнопкой для пешеходов установили у плавательного бассейна на улице Сгибнева. - Просьба к водителям и пешеходам быть внимательными на данном дорожном участке в связи с введением в эксплуатацию нового оборудования и соблюдать правила дорожного движения, - сообщили в администрации флотской столицы.

Северяне просят продолжить работу в этом направлении.

- Неплохо было бы еще поставить на перекрестках Кирова-Душенова, Советская-Пионерская, Падорина-Инженерная, - написал в паблике администрации Североморска в «ВКонтакте» Сергей Сергеев.

Напомним: в Мурманске на улице Адмирала Лобова установили «длинные» светофоры со светящимися опорами. Дополнительную подсветку сделали для безопасности дорожного движения.

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