Комитет по тарифному регулированию назвал города Мурманской области, где не вырастет плата за коммуналку

Не все северяне увидят выросшие суммы в квитанциях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 декабря в Мурманской области вырастет «коммуналка». Соответствующее постановление об индексации тарифов за ЖКУ подписал губернатор Мурманской области подписал постановление. В среднем удорожание составит 6,3%, максимум - 9% (он затронет менее 1% от населения региона).

Однако в некоторых населенных пунктах Мурманской области тарифы и так высокие, поэтому там плата не вырастет.

По данным комитета по тарифному регулированию региона, тариф на теплоэнергию не вырастет в Оленегорске, Ёнском, Куропте и Ёне, Верхнетуломском, Мурмашах и Ловозере. На водоотведение - в Полярных Зорях.

При этом в 2023 году индексации тарифов не будет.

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