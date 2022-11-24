Фестиваль «Арктическая сцена» в Мурманске выиграл спектакль «Мачеха Саманишвили»

Постановку из Перми признали лучшей. Фото: Олег ФИЛОНОК

24 ноября в Мурманском областном драматическом театре состоялось закрытие первого международного фестиваля «Арктическая сцена». Главный приз уезжает в Пермь - лучшим спектаклем жюри признало «Мачеху Саманишвили» от театра «У Моста» из Перми.

- Это наш лучший спектакль, который мы решили привезти в самую дальнюю точку, где мы побывали в России. Это 213-й наш фестиваль, и мы рады, что нас пригласили в Мурманск. «Мачеху Саманашвили» мы показывали в Грузии, местный зритель сказал, что на сцене играют настоящие грузины. Мы никогда не осовремениваем классику, и в этом спектакле мы представляем настоящую грузинскую классику, наши декорации – это точная копия местной деревни, настоящие костюмы, кинжалы из Тбилиси. Мы переносим зрителя в другую страну, жарим счастье, ведь то, как умеют веселиться грузины, мало кто умеет. Мы бережно храним великие психологические традиции Русского театра, где все - настоящее, а зритель забывает, что он в театре. Добиваемся катарсиса, - рассказал заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер, создатель и художественный руководитель Пермского театра «У Моста» Сергей Федотов.

Подробнее о фестивале - в материале «КП»-Мурманск».

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